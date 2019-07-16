Libra 公聽會前夕，美國財政部長 Steven Mnuchin 於台北時間 7 月 16 日凌晨召開記者會，對 Libra 以及加密貨幣所造成的「國家安全問題」表達極度擔憂，並放話，「我們不會允許數位資產服務供應商在陰暗中隱秘運營」。

根據 Mnuchin 的說法，加密貨幣被利用於洗錢、侵犯隱私、欺詐等其他非法活動的可能性相當高，因而最終將對國家造成安全問題。再者，比特幣的投機性將導致投資者保護工作更具挑戰性，但仍將竭力避免美國金融體系內滋生欺詐等惡意行為。

他揚言，「若財政部發現任何違法行為，勢必將依法嚴懲」，另針對 Libra 在內的加密貨幣項目作出監管決策時，更將依循最高標準的要求謹慎評估。

Mnuchin 接著點名 Facebook 直言，這家科技巨頭的加密貨幣項目已引發財政部「非常嚴重的擔憂」。過去，他也曾與美國聯準會（FED）主席 Jerome Powell 廣泛商議這個議題 ，並透露本週將在七國集團峰會上，與其他主要經濟體的財政部長討論此問題。

至於 Libra 能否順利推出，Mnuchin 表示，「要得到美國批准可能尚需時日」、「他們還有很多事情需要努力才能化解我們的疑慮」、「有關他們身處的境況，這一點他們對政府非常坦誠」。

上週，美國總統 Donald Trump 發表推特貼文對加密貨幣、比特幣和 Libra 發表看法，「這些貨幣不是金錢，而且價值基於空氣、極不穩定。不受管制的加密資產可以促進非法行為，包括毒品交易。」

Mnuchin 為此表示，總統有「合理的擔憂」，因此建議投資者在購買比特幣或其他加密貨幣之前應該「三思而後行」。他說道，「市場上值得投資的產品零零種種，我不明為何比特幣交易能演變成今天的局面。」

針對 Facebook 即將推出的加密貨幣計畫 Libra，美國參議院銀行委員會將於台北時間 7 月 16 日晚間 10 點左右展開聽證。根據事先公布的證詞， Libra 及數位錢包 Calibra 項目負責人 David Marcus 表示，在全面解決監管問題以前，不會推出 Libra。他還強調，Libra 跟各國的主權貨幣並不存在競爭關係，也不會干擾中央銀行的貨幣政策。

這篇文章 Libra 公聽會前夕美財政部長放話：不允許數位資產在陰暗中運營 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』