DAI 穩定費率再漲至 20.5 %、交易量湧入 Compound V2

MakerDAO 今（15）日宣布，穩定幣 DAI「20.5% 穩定費率」提案在 7 月 14 日以 31,789.82 MKR 通過執行投票，已自動生效成新的穩定費率，正式從 18.5% 調漲至 20.5%。區塊客觀察到，自 DAI 調漲穩定費率後，大部分使用者隨即湧入 Compound V2。根據 LoanScan.io 數據顯示，Compound V2 在 24 小時內成交量錄得 20,153.795 美元佔比 52%，而 DAI 僅為 9,821,578 美元，佔比縮到 25%。

圖片截取自：LoanScan.io

週末歷經價格洗禮比特幣今徘徊 1 萬美元支撐位

比特幣上週末歷經一番價格洗禮，在兩天的時間從 13,800 美元高位逐步下跌一度到 9,912 美元，導致其他主流加密貨全面遭遇暴跌。截至發稿時間，比特幣價格雖仍徘徊在 10,000 美元的支撐位上，但已逐漸恢復到 10,340.82 美元，24 小時內跌幅 3.87%。眾多分析師廣泛認為，市場這次出現看跌情緒是受美國總統 Donald Trump 的評論影響，再加上整體市場已逐漸出現疲勞現象。

Pundi X 成功將加密貨幣支付整合到傳統銷售終端

加密貨幣支付新創公司 Pundi X 日前發布消息指出，已將其加密貨幣支付系統整合到通路端刷卡機 POS 系統生產商 VeriFone 的其中一款設備中。據報導，該項目旨在讓更廣泛的零售商網絡接受加密貨幣支付。如今，任何正在使用 VeriFone X990 設備和 XPOS 模塊的商店和零售店在利用傳統交易支付解決方案的同時，也可處理 BTC、ETH、BNB、KCS、KNC、XEM 和 NPXS 等加密貨幣支付。

中國警方掃蕩非法加密貨幣礦場 查獲 4 千台礦機

近日，中國東部警方在偵測到電力使用量大幅度增加後，成功掃蕩當地非法礦場。逮捕期間，當局查獲了 4000 台挖礦設備，並聲稱礦場私自佔用了價值 300 萬美元的電力。此外，調查人員聲稱共計有超過 20 人參與這場非法挖礦事業。今年 4 月，中國國家發展和改革委員會對《產業結構調整指導目錄（2011 年本）（修正）》進行了新修訂，將加密貨幣挖礦加入「建議應逐步淘汰的 450 多項活動」中，主因是加密貨幣挖礦被評為不遵守相關法律法規、不安全、浪費資源或污染環境。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 15 日重點：DAI 穩定費率再漲至 20.5 % 最早出現於 區塊客。

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