〈每日外資外匯觀點〉聯準會對通膨評估更複雜 美元多頭仍有不確定性

美國六月核心上漲幅度及初請失業金人數優於分析師預期；鮑爾周四國會作證時表示，貨幣政策未如市場預期的寬鬆，美元指數再度拉升至 97 大關之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國六月核心消費者物價指數 (CPI) 因商品和服務成本穩步上升，較五月上漲 0.3%，為近一年半來最大漲幅，但分析師表示，仍不會改變聯準會本月降息的預期。

法國農業信貸銀行駐倫敦外匯策略師 Manuel Oliveri 表示，儘管目前市場普遍預期降息 25 個基點，但聯準會對通膨評估更為複雜下，將保留所有選擇的可能性，意味著美元前景仍具有不確定性。

在澳幣方面，由於中美之間的貿易緊張關係，對沖基金近幾周來大舉布建澳幣空頭部位，而在預期美國將降息的情況下，開始回補美元多頭及澳幣空頭部位，澳幣兌美元已連續三個交易日反彈。

澳幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FXTechstrategy 分析師 Mohammed Isah 表示，儘管前一交易日歐元兌美元衝高後拉回，但反彈動能依舊強勁，預計連漲兩天後將進一步走高，初步目標價落在 1.1311。

法國興業銀行分析師指出，美元兌加幣的走勢依然落後兩國央行的利差表現，目前看來加拿大央行已經確定要鬆開和美國聯準會同步的枷鎖，預期美元兌加幣可能回落至 1.25。