貨幣戰？分析師：已經開打了

根據美銀美林分析師凡瓦奇廸 (Thanos Vamvakidis) 指出，各國央行目前都已捲入了貨幣戰，導致匯市有些停滯。

2019 年以來，放寬貨幣政策一直是各國央行的主要行動，美國聯準會 (Fed)，英國央行與歐洲央行都表達了鴿派立場，促使投資人預期央行將進一步放寬貨幣政策。

華爾街分析師已開始預期，川普總統可能干預並削弱了美元。先前川普曾發表系列談話，要求壓低美元匯率。

川普近來抱怨，中國與歐洲已採取政策行動，削弱其本國貨幣，以增加對美國的貿易競爭力。川普也幾度抨擊 Fed 遲遲不採取降息行動。

凡瓦奇廸表示，大多主要央行發言語調相似，匯率可能進入了僵局。

他於週二告訴 CNBC 說：「他們已無法影響借款成本，因為利率已處於歷史低點。所以他們唯一能做的就是進一步放寬貨幣情況，削弱本國的匯率。」

他補充說：「關鍵在於平衡，當各國都在做同樣的事，匯率根本不動，沒有人因而獲利，只消耗了貨幣政策子彈，却沒有結果。其實貨幣戰已經開打，只是沒有人承認。」

凡瓦奇廸指出，理論上，當匯率高估，政府可以干預，但目前這類干預產生了更多負面作用。

「每個國家都在試圖變動匯率，但每個國家同時行動，結果，誰也無法獲利，」他說。「這造成的集體傷害是，國際政策協調已無法運作。」