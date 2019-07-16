川普想打貨幣戰 他能怎麼做？可能的結果為何？

美國總統川普想削弱美元以提振美國經濟，這已經不是什麼秘密。

川普一再暗示美元相對競爭對手的貨幣過於強勢，部分分析師說他可能是正確的。實際上美元可能被高估，令華爾街的海外貿易和製造業活動陷入壓力，而這對川普的連任機會至關重要。

人們開始認真猜測，川普官員會採取哪些打擊美元的具體步驟，在近期的美國政策中施出一個尖銳且潛在危險的突破。然而，目前尚不清楚這種策略的效果如何 - 而且它可能會因為引發其他國家的報復，推高進口價格和削弱美國家庭的購買力而嚴重適得其反。

美國銀行在最近的一份報告中警告，「它可能引發貨幣戰爭。」

美國政府有幾種方式可以削弱美元。一個是明確放棄 20 多年來實施的強勢美元政策。或者川普可以命令財政部出售美元以降低其價值，但這種干預方式自 1995 年以來沒有發生過。

高盛策略師 Michael Cahill 在給客戶的報告中寫道：「我們認為美國直接外匯干預是個較低但上升中的風險。」

他說，川普在貿易方面的暴走「讓人產生『任何事都有可能』的看法」。

而川普已經暗示了他對貨幣的大膽舉措。他在 7 月 3 日的一條推文中抱怨中國和歐洲正在玩「大型貨幣操縱遊戲」，「我們應該比照辦理，否則只是繼續成為那種禮貌性地坐觀一切的假人。」

川普上月抱怨歐洲央行 (ECB) 的寬鬆貨幣政策導致歐元貶值，「讓他們與美國更加容易不公平競爭。」

當然，聯準會 (Fed) 從鷹派轉變為鴿派的轉變已經使美元冷卻下來。今年來美元兌一籃子貨幣匯率上漲不到 1%。

貨幣之王

證據表明川普對美元的看法是正確的。上周公布的《經濟學人》大麥克指數顯示，幾乎所有貨幣兌美元匯率都被低估。

BMO 資本市場歐洲外匯策略主管 Stephen Gallo 說，「川普可能真的有一點點站得住腳。」

以一籃子貨幣計算的美元在 2016 年中期起飛並保持相對較高水平。這些漲幅反映出全球其他地方的經濟疲軟。川普提出的政策也提振了美元，包括透過減稅和放鬆管制來刺激美國經濟以及削減美國貿易逆差的努力。

Gallo 說，「川普的口『美國優先』最終推升了美元。」

另一個因素是美元是世界儲備貨幣。這種狀態造成了對美元的持續需求，使得難以正確估價貨幣。

Gallo 說，「美元處於食物鏈的頂端。」

川普自己也承認這一點，並在週四 (11 日) 推文指出，美元是「迄今為止全球最主要的貨幣，它將始終保持這種狀態。」

美國的強勢美元政策是否面臨風險？

儘管如此，川普官員過去一直在試圖唱衰美元，高盛認為這些舉動取得了相當大的成功。

根據美國銀行的說法，削弱美元的最簡單方法是川普政府宣布放棄 1995 年柯林頓總統提出的強勢美元政策。

美國銀行策略師寫道，此舉「可能非常有效」，導致「被高估」的美元大跌 5% 至 10% 並重回均衡。

美國財政部長 Steven Mnuchin 不必宣布美國需要的是弱勢美元，他只須說美國想要公允價值的美元即可。美國銀行指出，沒有其他主要經濟體擁有強有力的美元政策，而且美國財政部「從來沒有做過任何事來造成這種局面」。

儘管如此，其他國家可能會透過削弱本國貨幣來抵制美元政策的轉變。

Fed 必須配合

一個更激進的選擇將是對外匯市場的徹底干預，分析師認為這將打破現代規範。

高盛表示，直接干預將引發「相當大的市場反應」，包括美元走軟，日元走強以及外國股市下跌。

然而，該公司警告，這種策略有幾個複雜因素。

一個問題是，川普需要 Fed 同意他削弱美元的計劃。

雖然美國財政部對美國的貨幣政策擁有管理權，但它只能控制相對少量可以賣出的資產以降低美元匯率。根據高盛的說法，財政部的匯率穩定基金 (Exchange Stabilization Fund) 僅持有約價值 220 億美元。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 在給客戶的報告中寫道，「在計入槓桿後，很多對沖基金的影響力甚至比它還強，」「任何財政部單方面進行干預的企圖都必然會失敗，除非它可以依賴 Fed 的支持。」

逐底競爭

即使 Fed 真的同意干預貨幣市場，這樣的舉動也可能需要相當大的火力。

根據 Ashworth 的說法，外匯市場每天交易近 5 兆美元，大約是 1995 年美國上次發起干預時的 5 倍。他說，「市場越來越大。」

干預也可能會產生意想不到的後果。Ashworth 表示，雖然美元貶值可能會提高美國出口商在中期的競爭力，但也會抬高進口價格，並讓美國家庭和企業「幾乎立即削弱購買力」。

他寫道：「我們認為任何故意削弱美元的動作都會對近期 GDP 成長造成負面影響。」

高盛警告，如果其他國家效仿，那麼徹底的貨幣干預可能會「適得其反」。

很容易看出這會如何引發逐底競爭。在貿易戰之外另起貨幣戰是個可怕的想法。但一切都有可能。