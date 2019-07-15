業內外獲利同增溫 台化Q3每股純益可望寫近6季高點

台化 (1326-TW) 第 2 季受到 ARO-3 廠發生事故而停工等因素影響，獲利衰退幅度為四寶中最甚，不過，第 3 季在 ARO-3 恢復開車帶動下，加上旺季效應推升，本業獲利能力提升，業外收益也將同步增溫，法人估第 3 季 EPS 可望上看 2.7 元，季增 1.7 倍，寫下近 6 季高點。

台化今年第 2 季受到 ARO-3 廠發生事故而停工影響，加上產品價格大多呈現季減狀態，使其成為台塑四寶中，單季獲利表現較第 1 季與去年同期衰退最甚者，單季稅後純益 57.98 億元，季減 31.9%、年減 59.4%，每股純益 0.99 元。

展望第 3 季，台化副董事長洪福源表示，7 月銷售狀況還可以，8 月起進入旺季，停工的 ARO-3 廠預計也可望於 9 月重新開車，且下半年都沒有大型定檢，營運估將逐季升溫，下半年將優於上半年，且第 3 季也將有 81 億元的現金股利入帳，推升獲利表現。

不過，洪福源也說，雖然旺季帶動需求增溫，但下半年受到供給面增加影響，加上貿易戰延續，市場依舊保持觀望態度，不敢預期產品價格能大幅上漲。

法人預估，在 ARO-3 恢復開車帶動下，加上旺季效應推升，且烯烴需求復甦將使來自台塑化轉投資的收益季增逾 9 成，股利收入可望貢獻每股純益近 1.5 元，預估台化第 3 季 EPS 可望上看 2.7 元，季增 1.7 倍，寫下近 6 季高點。