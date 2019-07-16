盤前財經大事搶先讀2019年7月16日

今日操盤前瞻

美國 6 月零售銷售

英國 5 月失業率

澳洲央行上次會議紀錄

除權息：聯電、遠傳、新普、矽力 - KY、長華、永豐餘、和泰車、東和鋼鐵、信大、聯成、勤美、遠雄、統一證、特力等

搶全球電競市場 宏碁 Q2 拿下泛美 6 國市占第一寶座

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 昨 (15) 日表示，根據市調機構調查，第 2 季在企業更新作業系統汰換需求推升下，整體出貨季增 15%，電競筆電市場方面，也成功拿下泛美 6 國市占第 1 的寶座，宏碁強調，今年 PC 重心將放在電競 Predator 與創作者 ConeptD 兩大品牌，瞄準專業需求。閱讀全文...

訪 Gogoro 智能工廠 陳其邁：國產電芯量產促產業鏈成形

行政院副院長陳其邁昨 (15) 日參訪 Gogoro 智能工廠，表示未來將加速國產電芯量產，推動電動機車產業鏈成形。陳其邁也強調政府會持續支持電動機車，今年補助計畫不變，明年也仍將維持。閱讀全文...

中鋼構退出中國市場 子公司鋼構崑山 9/1 起全面停產

中鋼構 (2013-TW) 昨 (15) 日公告，子公司中鋼構 (崑山) 將從 9 月 1 日起全面停產，退出中國市場。對此，總經理陳瑞騰解釋，鋼構崑山的規模較小、生產成本較高，不利接單，加上鋼價走跌面臨虧損擴大，因此決定停產止血。閱讀全文...

川普有意壓低美元 恐讓貨幣戰一觸即發

川普總統有意壓低美元，促進美國經濟成長，這早已不是秘密。他已多次表示，美元兌外國貨幣太過強勁。有分析師說，川普說的可能是對的。美元確實可能高估，影響了海外貿易與國內的製造業活動。閱讀全文...

中國第 2 季 GDP 創 27 年新低 川普：這就是他們想達成協議的原因

中國官方數據顯示，該國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 年增率僅 6.2%，創 27 年新低；對此，美國總統川普昨 (15) 日於推特發文，稱貿易戰導致數千家企業離開中國，衝擊經濟，「這就是中國想和美國達成協議的原因」。閱讀全文...

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