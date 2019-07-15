【中信投信】南韓吸金5.2億美元奪冠 台股回歸基本面表現

中美貿易戰暫時休兵，美國在 G20 後未對價值 3250 億元的中國商品加徵關稅，加上有條件鬆綁華為對美採購，半導體產業回溫，台股亦可望回歸基本面表現。根據彭博統計上周外資資金流向，韓股獲得資金淨流入 5.2 億美元奪冠；泰國連續八周獲得買超，上周吸金 2 億美元。台股則流出 5 億美元。

台股上周受道瓊指數創新高激勵，累計上漲 38.62 點，漲幅約 0.4%，週 K 線收紅，終止連兩黑。上櫃指數同期累計上漲 0.1 點，漲幅為 0.07%，連續第五週收紅 K，成交值 1672.9 億元。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，全球暫時甩開貿易戰不確定性，回歸基本面表現，加上上周與本周均有重量級法說，預期將指出下半年走向。目前看來，由於整體科技業庫存調整近尾聲，第四季有電子新平台推出，明年成長可期。

周俊宏表示，在 G20 會後，美國總統川普表示，將有條件的開放華為採購。加上華為生產量回到正常，因此市場回補，出現了動能。加上目前正處美國財報公布前的空窗期，整體氣氛偏樂觀。在投資策略上，他表示，美中貿易的不確定性仍高，不可輕忽市場風險，投資人應持續留意貿易戰進展，以及聯準會的利率政策。

展望後市，周俊宏表示，七月有較多關鍵事件，如 FED 利率政策、大型權值股法說與美股財報週即將開跑等，預期整體指數可能出現震盪，資金輪動快速。建議應以選股為主，也可在投組中時納入較具防禦性、較不受貿易議題影響的產業。

在選股上，周俊宏表示，科技股仍為主要布局重點，隨著 AI、IOT、HPC、5G 等產業興起，有望帶動 IC 設計整體族群上漲，5G、AI、HPC(高速運算伺服器)、高速傳輸介面、物聯網等相關類股，均為看好。此外，由於 AirPods 熱賣，帶動 TWS（真無線立體聲）藍牙耳機市場需求大增。根據市場調查機構預估，TWS 耳機全球出貨將從 2018 年的 6500 多萬支，上升至 2019 年的 1 億支，複合成長率 53%。他同時指出，美容、化妝品、保健食品等生技類股，也值得留意。

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