川普不愛強勢美元 經濟學家：短視

美國總統川普對強勢美元相當反感，且多次呼籲聯準會 (Fed) 降息；對此，經濟學家認為，川普試圖干預匯率的行徑，並不明智，相當短視。

本月初，川普再度於推特發文，表達對匯率的看法；他寫道，「中國和歐洲大玩貨幣操縱遊戲，藉此注入資金，以利與美國競爭，我們應祭出相同手段，否則就只能當個繼續坐視他國操縱貨幣的傻瓜。」

此外，據傳川普先前與 Fed 理事提名人選 Judy Shelton、Christopher Waller 等人會面時，曾詢問美元匯率相關問題；不過，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 等人，並不認同川普對美元匯率的看法。

Principal Global Investor 首席全球經濟學家 Bob Baur 在接受 CNBC 採訪時直言，「川普想要弱勢美元，但我覺得這是很短視的。」

Baur 強調，美元匯率的變化，是對全球經濟情勢的自然反應，「過去 1 年多來，在全球經濟成長趨緩的情況下，美元隨之走強。」

Baur 稱，「當你試圖操控自己所擁有的儲備貨幣價值時，會讓你處於危險境地。」

台北時間週五晚間 6 點 58 分，Investing.com 報價顯示，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，下跌 0.04%，至 97.01。