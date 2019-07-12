川習會後買更少 上週中國自美進口黃豆大減79%

根據《彭博社》報導，美國總統川普於 20 國集團 (G20) 峰會期間，與中國國家主席習近平會晤，並於會後宣稱，中國將增加對美國農產品的採購；不過，美國商務部數據顯示，上週中國自美國進口的黃豆總量，較前一週大減 79%。

受美中貿易戰影響，許多中國民營企業，紛紛抵制美國商品，中國海關數據顯示， 今年 6 月，中國的黃豆進口總量為 651 萬噸，不僅低於去年同期的 870 萬噸，也少於去年 5 月的 736 萬噸；2019 上半年，中國黃豆進口總量僅 3827 萬噸，較去年同期下滑 15%。

今年 5 月，中國的黃豆進口總量為 736 萬噸，其中 600 餘萬噸來自巴西，來自美國的部分，僅 98 萬噸。

美國商務部昨 (11) 日公布的數據顯示，在 20 國集團 (G20) 川習會後，中國對美國農產品的購買，不增反減；上週，中國購買了 12 萬 7800 噸美國黃豆，較前一週大減約 79%。

川普於推特發文抱怨，稱中國令美國失望，「他們到現在都還沒向我們偉大的農民們買農產品，他們說他們會買，希望很快就會開始！」

美中重啟貿易談判，雖然美國有所讓步，但雙方距離達成協議，仍有一段長路；美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，本週二與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鍾山通電話，這是自貿易戰休兵以來，雙方高階官員首度接觸。

美國政府日前宣布，將豁免 110 項中國輸美商品關稅，內容涵蓋多項傳產與電子零組件項目，但電動車大廠特斯拉於中國生產的部分汽車電路，未能取得豁免，因為這些元件在「中國製造 2025」計畫中，具有戰略重要性。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，雙方仍有幾項重要議題待解，能否達成貿易協議，還在未定之天，就像美式足球，「已來到達陣區前 7 碼，卻無法攻進達陣區。」

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