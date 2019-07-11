〈鮑爾聽證放鴿〉降息預期升溫 美元一度貶至5日低點

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前赴眾議院金融服務委員會作證，並稱 Fed 將採取適當行動，維持經濟擴張；該消息強化了降息預期，今 (11) 日美元走跌，一度貶至 5 日低點。

台北時間週四下午 3 點 58 分，Investing.com 報價顯示，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，下跌 0.18%，至 96.93。

根據路透社報導，今日稍早，美元指數一度下跌 0.2%，至 96.83，為 7 月 5 日以來新低，逼近 6 月底觸及的 3 個月低點 (95.84)。

鮑爾昨日於眾議院作證時指出，貿易緊張情勢造成的不確定性，以及對全球經濟的疑慮，持續抑制美國經濟展望，通膨壓力依舊微弱。

鮑爾表示，經濟前景面臨不確定性，各地企業投資明顯趨緩，Fed 已準備好隨時採取適當行動，維持美國史上延續最久的經濟擴張。

Fed 週三公布的 6 月會議紀錄亦顯示，多名決策官員認為，應藉由降息，減緩貿易戰對美國經濟的影響，並將通膨率推升至 2% 的目標。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 策略師 Manuel Oliveri 稱，市場普遍預期，Fed 本月將降息 1 碼，一旦成真，美元前景將不甚明朗。