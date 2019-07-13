由於風險巨大 眾院民主黨議員要求臉書停止加密貨幣計畫

鉅亨網編譯郭照青 2019年7月13號1點8分

眾院金融服務委員會的民主黨議員週二透過一封信件告訴臉書說：「如果這類產品與服務無法適當管理，沒有充份監督，就可能造成系統性風險，危及美國與全球的金融穩定。」他們要求該科技大廠停止推出其加密貨幣 Libra 的計畫。

「有關數位貨幣 Libra 與數位錢包 Calibra，因對其內容，角色，可能用途及安全性，提供的訊息有限，可能遭遇巨大風險，且缺少明確法規的保護，」該信件寫道。「這些弱點可能會被不法份子利用並矇蔽。一如其他加密貨幣以往的遭遇一般。」

「這些產品可能進入全球金融系統，讓美國的貨幣政策與美元成為競爭對手。這引發了隱私，交易，國家安全與貨幣政策的擔憂，不只臉書的逾 20 億名使用者需要擔憂，投資人，消費者，及全球經濟，也都需要擔憂，」國會議員說道。

他們要求臉書停止這項 Libra 計畫，直到主管機關與國會舉行聽證會，檢驗其風險與利益，並研究立法解決方案。

臉書於上個月，揭露了 Libra 計畫，並希望於明年正式推出。這項數位硬幣將不只適用於臉書，而可適用於整體網路，與比特幣不同的是，它將盯住強勢貨幣，如美元與歐元，價格較不會大幅波動。