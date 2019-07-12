【華冠投顧】幸運星-節前賣壓只護不攻……狹幅震盪類股持續輪動中……

林幸蓉 分析師

焦點個股：2408 南亞科、3041 揚智、2337 旺宏、2367 燿華、2313 華通

Fed 主席鮑爾的降息預言利多持續發酵，道瓊大漲 227 點，收盤站上 27000 點。S&P 500 收盤差點站上 3000 點，四大指數中僅 NASDAQ 下挫。今日大盤黏巴達區間震盪 44 點，因台股已先連漲了 140 點，先拉回整理是好事，加上節前賣壓大…… 今日控盤者當然只護不拉！！台塑集團 2408 南亞科、1301 台塑、1326 台化，加上最大權值股 2330 台積電撐盤即可，至於 3008 大立光，以及 2317 鴻海、9910 豐泰、1102 亞泥、2303 聯電等壓盤，收盤小跌 19 點，成交量略縮為 1,205 億……OTC 開高走低收相對低，收盤跌 0.07%，成交量縮至 280 億……

DRAM 族群持續創高：2337 旺宏、2408 南亞科、2344 華邦電創高，新一波 PCB 族群開始輪漲，以 2313 華通、2367 燿華及 8213 志超為三隻領頭羊。其他強勢股有 4935 茂林 - KY、2732 六角、8059 凱碩、3041 揚智、3533 嘉澤、8489 三貝德、6290 良維、2449 京元電、2374 佳能、2342 茂矽……

弱勢股集中在比特幣股：Fed 主席鮑爾認為臉書貨幣天秤座（Libra）有洗錢疑慮不允許發行後，2399 映泰、6150 撼訊大跌。傳產鞋業漲多拉回：9938 百和、9910 豐泰……

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