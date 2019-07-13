台股量縮狹幅震盪 台積電法說成景氣風向球

台股本週因漲多拉回壓力，市場買盤觀望成交量低迷，追價意願也轉為保守，大盤狹幅震盪，法人認為，下周 6 月 18 日台積電 (2330-TW) 召開法說，將公布景氣展望，可望帶領台股走出較明確方向。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，市場普遍期待第 3 季科技業景氣回溫，引領台股上攻，現階段半導體權值股營運仍有上調空間，光學廠也將進入產業旺季，利多因素可望支撐指數不易大跌，占台股比重高的半導體族群如能獲正面展望帶動，可望成台股上攻重要動能。

資金面方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出， 10 日聯準會發言，市場解讀發言暗示降息可能性提高，激勵資金面對金融市場的正向影響。

要注意的是，過去第 3 季是手機旺季，但今年適逢 4G 時代尾聲，如果蘋果新機沒有太大變化，預料手機規格與銷量難有明顯變化；至於華為手機銷售年增率則估持平，沒有額外期待，預估供應鏈接單也將有助股價。

整體而言，中國持續推動 5G 進程，上海加快網路建設，預計 3 年內完成 3 萬個基地台，中長線相關設備供應鏈如銅箔基板等，可持續留意相關題材表現。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，中長期而言，策略上回歸產業需求趨勢布局，科技類股仍聚焦 5G、車用電子、雲端、高速運用、物聯網及無線耳機等具中長期成長趨勢的族群。

另外，傳產股部分，除了具備訂單移轉效應的紡織類股，符合運動休閒、節能減碳趨勢的電動自行車相關標的也是值得持續留意。