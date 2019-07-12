【華冠投顧】周五台股賣壓濃、下周月線判多空

大盤趨勢》

經過三天的上漲，指數攻高仍舊功虧一簣，加上周五的賣壓出籠，成為大盤仍未創高的主因。盤面上來看，記憶體族群不斷創新高，主因來自於日韓的貿易戰，而 5G 題材持續輪動，加上散熱高檔創高，看來華為應已走出自己的路。而生技方面，則是在整理之後，出現支撐買上進場，不過量能並沒有放大，顯見市場投資人，仍在觀望電子類股的走勢。如果在 7 月底之前，盤勢仍未回補 6/19 的多方缺口，則台股將會在第四季挑戰前波高點！

今天的強勢族群，無疑是記憶體，繼 8299 群聯大漲之後，今天 2337 旺宏也帶量表現，而 2408 南亞科則是上漲後而拉回，留下長上影線。目前市場反應的是日韓貿易戰，其它的題材仍有遊戲、電競、比特幣等，是否擴大記憶體的需求，仍需要多多觀察後續量能表現。而比特幣族群在昨天創高後拉回，今天持續修正。包括 6150 撼訊、2399 映泰、3661 世芯 - KY 等，跌幅都在 5% 左右，兩天跌掉了一成。主要的原因，是反應美國的監管態度。不過，中國的比特大陸向台積電下 7 奈米大單，是否與比特幣有關？亦或是其它用途，是後續該族群是否續強的關鍵。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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