〈房產〉台中新房開工數衝第一 全台每4戶住宅開工就有1戶在台中

依內政部統計處最新全台房屋開工資料顯示，全台前 5 月住宅開工數量約 4.33 萬戶，較去年同期成長約 14%，全台灣地區推案熱區也有明顯改變，台中市並成為全台推案戶數最多的區域，全台住宅每 4 戶開工，就有超過一戶是在台中。

去年以來建商搶進建地，包括興富發 (2542-TW)、和碩、元利等建商積極搶進，成為地產業景氣重要多頭指標，據高仲業者第一太平戴維斯統計，建商上半年購地金額累計達 1155 億元，超越去年全年購地總額的 967 億元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德則指出，從建案開工也可反應市場景氣變化，前幾年景氣狀況欠佳時，開發商喊出「不開工、不完工、不買地」，期保留資金度過不景氣，不過隨房市落底後買氣復甦，也重新買地推案，並且避免規畫大坪數產品，主打一般剛性需求產品並控制總價，求迎合自用型消費者的需求。

內政部統計資料顯示，開工量在 2016 年落底後緩步復甦，當年度開工數量剩下 6.8 萬戶，不過隨景氣復甦與建物雨遮新制上路搶建照，2018 年開工量增加到 10.1 萬戶，今年前 5 月 4.3 萬戶，仍較 2018 年同期成長。

而在新案開工區域分布方面，市場買賣移轉棟數最多的新北市，2015 年新案開工數仍居六都之冠，不過近年形勢出現逆轉，台中市近年的新案開工量已經超越新北市。

台中市的新案開工數量從 2016 年最低的 8635 戶，到 2018 年一舉突破 2 萬戶，今年前 5 月的開工量也高達 1.1 萬戶，比雙北市的開工量還高，並占全台住宅開工數的 26.43%。

台中市人口結構年輕，且隨大立光 (3008-TW) 擴廠、中科大雅、后里園區設廠廠商數擴增，工作機會也逐年增加，對於住宅有穩定需求，曾敬德並指出，最重要的是台中市有許多重劃區土地供給，市場上的住宅供給則以首購與首換型的產品，除了在地建商推案活絡外，近年也看到北部建商南下推案，且近年不少建商推出精裝修、送裝潢服務，客戶可自由選擇搭配風格，一來省下裝修時間與金錢、二來交屋後即可入住，市場反應狀況不錯。