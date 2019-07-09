〈房產〉全台六都人均居住面積南二都完勝 但高雄人卻越住越小

房仲業依內政部統計資料計算，全台六都中以台南市人均居住面積最大，平均每人約 14.46 坪；居住面積最小是新北市，平均每人僅有 10.25 坪，10 年來居住面積變化，僅高雄市越住越窄。

中信房屋根據建物所有權登記資料計算買賣移轉單戶面積，再除以家戶人口數，得出計算人均居住面積。以 2009 年與現今比較，六都僅高雄市人均居住面積由 13.56 坪縮水至 12.88 坪，減幅 5.01%，其他五都空間則增加變大，台北市為 10.76 坪、新北市 10.25 坪、桃園市 11.46 坪、台中市 11.46 坪、台南市 14.46 坪。

中信房屋研展室副理張漢超表示，買賣移轉人均居住面積，反映買賣移轉的單戶面積與家戶人口數的關係，可呈現買賣移轉數字在每人居住空間面積上的變化。以六都而言，10 年來家戶人口數均呈現減少，若買賣移轉單戶面積減幅大於家戶人口數的減幅時，人均居住面積自然就會縮減。

高雄之所以會造成人均居住面積縮水，張漢超指出，一是近 10 年高雄人口成長緩慢，人口成長自 2009 至目前為止僅有 0.08%，是六都中成長最緩慢的直轄市。

其次，高雄 2009 年的家戶人口數原有 2.77 人，比北市 2.69 人還多，但到了今年，家戶人口數卻減少到和北市一樣只有 2.51 人，換算下來 10 年間家戶人口減幅比北市還要高；第三則是建商考量土地取得不易，改採取小宅推案策略，使得買賣移轉面積變小，如果再細查圖形上的變化還可以發現，高雄原來早自 2014 年起，買賣移轉面積曲線即已落於移轉棟數曲線之下，呈現出死亡交叉的現象。

相同的觀察，北市則正好呈現相反的樣貌。10 年間的曲線位階是在 2015 年出現逆勢，買賣移轉面積曲線由下翻轉至移轉棟數曲線之上，使得現今買賣移轉單戶面積較 2009 年呈現正成長的現象，人均居住面積也因而變大。

新北、桃園、台中、台南四都 2019 年的人均居住面積比起 2009 年來的大，主要是因為買賣移轉單戶面積減幅小於家戶人口數的減幅。張漢超表示，以六都相比，臺南的人均居住面積為最大，約有 14.46 坪，其次是高雄，約有 12.88 坪，只不過高雄這 10 年來有「越住越小、越住越擠」的現象，但即或如此，臺南和高雄的居住面積還是比起中北部來的大，完勝中北部另四都，而這四都中，人均居住面積最小的是新北，僅有 10.25 坪。