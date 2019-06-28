〈房產〉建商上半年購地金額突破千億元 超越去年全年

台南市政府土地開發區聯合標售日前開出紅盤，土地全數標出，寫下單日成交 109 億元的標售記錄，標售土地涵蓋住宅及商業用地，建商參與熱絡的情況再次反映今年土地交易熱度高，統計顯示，建商上半年購地金額累計達 1155 億元，超越去年全年購地總額的 967 億元。同時，全台今年上半年大型土地交易總額 1310 億元，已達去年全年交易的 85%。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，今年上半年商用不動產買氣逐步升溫，與過去一年最大不同點在於，除自用剛性需求外，投資型買方也有動作，市區新辦公室供給不足，近期租金漲幅明顯，產壽險、投資公司與 REITs 看好未來辦公室升級及擴大的需求，接連出手購入辦公室標的。

展望下半年，雖然明年一月有總統大選，但持續低利環境，加上產業回流、政策利多與剛性自用需求穩定等因素支撐下，商用不動產交易有機會連續兩年突破 1000 億元。

外商商仲第一太平戴維斯統計，建商購地動能來到近年新高，已連續兩季單季購地金額達到 500 億元，今年上半年購地金額累計達 1155 億元，超越去年全年購地總額的 967 億元，也是 10 年統計新高，除了購地速度加快，建商跨區布局與競價的意願同步提升，相較於去年最高金額交易由興富發 (2542-TW) 以 40 億元購入高鐵烏日土地寫下，今年截至目前為止，已有 5 筆土地交易的單筆金額突破 50 億元規模，包括元利、寶佳、豐邑、興富發與和碩開發等建商都分別斥資重金擴充土地庫存，顯示建商對於未來房市發展信心提升。

商用不動產市場方面，上半年總交易金額為 525 億元，年增率 6%，其中商辦交易最熱絡，占比達 37%，交易金額達 192 億元，台北市商辦的自用與投資型買氣皆明顯增加，前 5 大商用不動產交易即有 3 筆為台北市商辦，最高金額交易為國票金控 (2889-TW) 集團，斥資 56.7 億元購入大直華固亞太置地預售辦公室近 6000 坪，未來將改名為國票金融大樓作為集團總部；泰安產物保險和投資公司則是以投資角度，分別以 37.7 億元和 22 億元購入中山區長春金融大樓及信義區的統一國際大樓 27 及 28 樓。

值得注意的是，建商在大舉購入住宅土地的同時，擴大商用不動產開發布局，興富發、華固 (2548-TW) 與遠雄 (5522-TW) 等指標建商，皆宣示提高商辦、廠辦開發比重。第一太平戴維斯統計今年上半年建商千億元的獵地金額中，商業地與工業用地即達 361 億元，遠高於去年全年度的 131 億元，並特別著重雙北市市中心周邊的內湖、南港、新莊、士林等產業聚集及園區開發區域。

上半年購入商用土地的建商有豐邑以 66.5 億元購入台中七期土地，長虹建設 (5522-TW) 斥資 32 億元購入南港工業地與北士科土地，華固則看好新莊地區，以 20.55 億元購置工業土地。此外，建商則一改過往在市中心僅推豪宅建案的策略，精華地區推出商辦案件的意願增加，如興富發以 51.1 億元標得的大同復興北路商業地將規劃為商辦大樓。