策略師提醒：美股未來18個月正在醞釀一場「驚天修正」

Absolute Strategy Research 首席投資策略師 Ian Harnett 表示，全球經濟衰退風險正在上升，可能會在未來 18 個月內看到「真正的大幅修正」。

Harnett 表示，聯準會 (Fed) 擔心經濟成長將放緩，失業率將上升，導致 Fed 在不久的將來採取「保險式降息」調降基準利率。

他指出，「即使採取保險式降息可能還不夠，我們其實認為今年的美股獲利成長率不會達到 7%，反而可能會達到 -5%，甚至可能達到 -10%。」

他說，交易員用來衡量股票價值的重要指標本益比 (P/E) 正指向大幅下滑。

他解釋：「Shiller P/E 值已回升至 30 多倍，上次出現這個水準是在科技泡沫時，再上一次出現則是在 1930 年代的經濟大蕭條之前。」Shiller P/E 值是適用於美國標準普爾 500 股票指數的估值指標。他還指出，美股的本益比為根據過去 12 個月實際獲利的估值，目前為「22 倍，高於 1960 年代來的最高水平」。

Harnett 總結指出，「在未來 18 個月的某個階段，這對全球股市的大幅修正將非常重要。」「而且它的修正幅度可能會真的很大，因為我們正在考慮這些經濟衰退風險模型的走升，各州的信貸據也很弱，這往往會導致失業率上升並導致美股下跌。」

他表示，一般而言過去 12 個月中 ISM 製造業指數和「全球銀行業疲軟」的降幅，通常會讓 Fed 降息 100 至 150 個基點，這也就是為什麼債市似乎仍在為降息定價。

在 Fed 主席鮑爾作證之後，本月降息的希望得以延續，鮑爾表示，隨著「亂流已經重新出現」，更寬鬆的貨幣政策已在不遠。對美國乃至全球經濟有重要影響力的是與中國持續進行中的貿易戰，這個爭議似乎不太可能在不久的將來得到解決。

《路透》調查顯示，中國長期以來一直是全球經濟成長的領先者，但儘管推出大量支持措施以刺激內需並緩解貿易戰創傷，2019 年經濟成長率將放緩至近 30 年來的最低點 6.2%。

與此同時，Shard Capital 策略師 Bill Blain 認為，投資人可能希望隨時準備好戴上「安全帽」。他表示，隨著經濟持續成熟，中國經濟成長率可能會放緩至 4%。

Blain 在報告中說：「如果中國只成長 4%，那令人震驚的全球現實就是全球成長遠遠低於 Fed 過於天真的預期。」

他說，「在過去 8 年中，它們一直在為資產市場提供服務，其中包括較低的長期利率和量化寬鬆政策，結果是兩者都產生了巨大的資產泡沫。」

Blain 表示，央行行長一直期待由中國推動的經濟成長將證明，在股市和債市創下紀錄新高之際，金融資產的水平是合理的，「但結果並非如此，全球經濟成長正在放緩，因為中國正在走向成熟，這意味著金融資產過去是，而且現在也仍將是泡沫。」

他說，「當市場最終了解這樣的事實，也就是低利率不會受到經濟成長的支撐時，那就是你真的想要戴上安全帽時。」

然而，並非所有人都對全球前景持悲觀態度。匯豐資產管理全球首席策略師 Joe Little 在最近的半年投資報告中表示，對經濟衰退或熊市的擔憂「過度」。

他表示，美國「並未出現可能引發經濟衰退的巨大失衡」，「合理的全球成長、穩固的企業基本面和支持性政策的結合」意味著全球經濟將繼續以「合理的速度」擴張。

在美國之外，這位匯豐銀行分析師也認為主要經濟體在中國帶動下呈現穩定或改善的成長。他在報告中指出，中國進口數據顯示國內需求已從 2018 年的低迷開始復甦，並可能支持其他地區的成長。