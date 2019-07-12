貨幣政策一直沒那麼寬鬆！鮑爾：通膨和失業率之間的關係 早已崩潰

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向參議院銀行委員會發表證詞時表示，失業和通膨之間的關係已經崩潰。

「50 年前，經濟衰退或者失業，這與通膨之間關係強勁，但現在已經消散了。」他補充，失業和通膨之間的關係至少在 20 年前就被打破，現在這層關係「已經變得越來越薄弱。」

「除此之外，我們發現現在中性利率比我們之前所想的還要下降，且自然失業率也比我們先前設想還要低，所以貨幣政策一直沒有我們先前所想的那樣寬鬆。」

Fed 兩大使命是充分就業和價格穩定，目前失業率一直處在歷史低位，但 6 月份失業率 3.7%，較前月 3.6% 稍微上升 (5 月份的失業率為 1969 年來最低水準)。

然而，近幾年來通膨一直處於低檔且低於 Fed 設定的 2% 目標。

Fed 在指引其政策方向時仰賴菲利普曲線，該曲線主張當失業率下降時，通膨應該上升，但在這回美國經濟成長中卻沒有發生此現象。

「到最後，這兩者應該要有連結，因為低就業就會推升工資，最終高工資就能帶動通膨，但我們還沒達到那個階段。許多情況下，現今這兩者之間的連結相當小。」

美國潛在消費物價 6 月份升幅創近 1 年半來最大，但這樣的增幅沒有改變市場對本月底降息的預期。

根據 CME FedWatch 工具，交易者預計 7 月降息的可能性為 100％，部分係因通膨仍維持在相當低點，鮑爾的國會證詞也點燃了更寬鬆政策的預期。

鮑爾週三表示，Fed 將酌情採取「適當行動」以維持成長，因「交叉匯流」正拖累經濟前景。他也指出，近期美國各地的商業投資已「顯著」放慢。

今年 6 月政策會議上，Fed 調降了今年通膨目標，預計總通膨率成長速度自 3 月時估計的 1.8% 下降至 1.5%。