川普宣布撤銷藥物退稅 推動美醫療保健股噴出

在川普政府放棄取消藥物退稅計畫後，醫療股週四 (11 日) 集體大漲，推動道瓊工業指數飆升至 27000 大關，創下歷史新高，S&P 500 指數也創下收盤新紀錄。

道瓊工業指數走勢圖 (圖：CNBC))

此前美國總統川普力求降低處方藥價格，白宮放棄取消藥物退稅的舉措，緩解了美國製藥商的擔憂，醫療保健類股聞訊後紛紛走高，

聯合健康保險集團昨日收漲 5.54% 來到 261.19，美國最大零售藥局 CVS Health(CVS-US) 上揚 4.66% 至 57.96，信諾保險集團 (CI-US) 則上漲 9.24% 至 175.34，回吐年初至今部分跌幅。

美國現行體制下沒有所謂全民健保，藥物定價方式相當不透明，藥物是否納入給付範圍，由私人保險公司自行決定，再透過仲介的藥物供給管理商 (PBM) 代表雙方協商藥價折扣。通常藥廠會先拉高定價，再藉退款方式，給予支付方大幅折扣。

川普政府本來有意禁止藥廠支付藥品供給管理商退款，但週四 (11 日) 決定撤回此項法案。白宮發言人 Judd Deere 表示，經全盤考量後，川普政府決定撤銷退稅原則，但仍希望透過立法來降低人民受藥價剝削的成本。

支持此項法案的美國藥物研究與製造商協會 (PhRMA) 認為，這是唯一能夠節省藥房開支的提案，對於政府的作法感到失望。