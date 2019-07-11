經濟趨緩中標普突破3000點 反映出投資人仍看多市場情緒

一共花了 5 年的時間，讓標準普爾 500 指數從歷史上的 2000 點高點走向史上首次 3000 點的盤中高點。能否收盤站上這個關卡還有待觀察，但是突破這個水平仍具有一定的重要性。

根據 Dow Jones Market Data 顯示，2014 年 8 月 26 日，標普 500 指數首次收於 2000 點以上。雖然對於華爾街部分人士來說這可能只是另一個數字，但對於其他人而言，大盤指數的走勢反映了投資人認為看多市場情緒的整數水平。

投資平台 Willis Owen 散戶投資主管 Adrian Lowcock 在週三 (10 日) 的報告中寫道，「動能可能繼續推動美股在未來幾天走高，因為聯準會 (Fed) 的立場已更加明確。」

標普 500 指數週三盤中觸及 3002.89 的高點，但在 Fed 主席鮑爾展開始為期兩天的國會半年聽證之後，在下午盤中回落。許多人認為根據鮑爾的證詞，月底就會降息，這可能會支持股指進一步上漲，因為較低的利率轉化為企業和個人的較低資金成本。

標普 500 指數攻下這個里程碑是因為投資人正在努力與股市拉扯，因為即使國內外經濟成長趨緩跡象持續存在，引發邁向第 11 年擴張的經濟持久性的質疑，股指仍頻頻在歷史高位附近徘徊。

全球經濟逆風，部分是由於中美間的貿易緊張局面造成的，常被引用為市場參與者將此視為在股指登頂時必須保持一定謹慎性的主要原因。

也就是說，值得考慮的是股市如何從 2000 點上升到新的高點。

下圖是標普 500 指數中波動幅度最大的個股的一覽表：

漲幅最大個股

跌幅最大個股

除了標普 500 指數，道瓊工業平均指數和納斯達克綜合指數也在測試新的歷史高點。鮑爾週三告訴眾議院委員會，設定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的政策制訂者致力於利用他們的工具來幫助經濟，並在很多方面協助市場維持其創紀錄的擴張。

鮑爾在準備好的證詞中表示，美國經濟正受到貿易緊張和全球經濟成長放緩所導致的一系列不確定性的影響，並承諾只要有需要就會提供支持。

他說，「自 6 月中旬的 Fed 會議以來，基於收到的數據和其他發展情況，」「看來貿易緊張局勢的不確定性以及對全球經濟實力的擔憂，繼續拖累美國經濟前景。」