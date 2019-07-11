美股飆高卻暗藏危機？專家：美國經濟衰退風險穩定上升

儘管美股標普 500 指數週三 (10 日) 順利突破 3000 點，寫下歷史新高，華爾街資深交易員、瑞銀 (UBS Financial Services) 總經理 Art Cashin 仍然警告，美國經濟衰退的風險正在穩步上升。

Cashin 表示，投資人不該對標普跨過 3000 點里程碑，而興奮過度，紐約 Fed 經濟衰退指標顯示，風險正在擴大。

此一指標主要是基於美國 10 年期公債殖利率與 3 月期國庫券之間的利差，目前情況暗示，美國未來 12 個月內陷入經濟衰退的可能性已超過 30%，達 32.9%，較 5 月的 28% 有所提高，為 2009 年以來最高。

(圖表取自 CNBC)

Cashin 指出，這是很長時間以來，美國經濟衰退的可能性超過了 30%。

以歷史角度來看，1960 年以來每次經濟衰退，這項經濟衰退指標都突破 30% 以上。

Cashin 認為，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 正是看到這樣的轉折，而決定採取積極行動，來維持美國史上最長的經濟擴張期。鮑爾不但受到市場的影響，甚至感到憂心，他必須行動才能防範衰退發生。

Cashin 強調，這並不是說，美國經濟立刻將陷入衰退，而是隨著警報聲加大，鮑爾必須設法應對。

SEI Investments 固定收益投資組合主管 Sean Simko 也注意到此一現象，他表示，指標的警告信號很難忽視，聯準會的降息有助於「績命」擴張期，但結果依舊難料。

一些分析師認為，降息對刺激經濟成長沒什麼作用。Morgan Stanley 投資長 Lisa Shalett 就認為，目前導致全球經濟放緩的重要原因是貿易戰及關稅上升，而降低利率無法解決不確定性的問題。