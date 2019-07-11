小摩推數位服務「You Invest Profolios」 搶攻機器人理財

美國最大投資銀行摩根大通 (JPM-US) 昨 (10 日) 發行新款數位投資應用程式「You Invest Profolios」，平均能為用戶省下約 0.15% 的服務費用，目標瞄準初學投資用戶。

小摩表示，「You Invest Profolios」每年將收取 0.35% 的費用，並將客戶資金投入該公司的 ETF 基金，最低投資額為 2500 美元。

小摩「You Invest Profolios」項目執行長 Jed Laskowitz 表示。與其他機器人理財不同地方在於，該應用程式能幫助投資者平均省下 0.15% 的服務費用，為小摩在競爭漸趨激烈的機器人理財產業中創造更多優勢。

機器人理財近來席捲投資產業，成熟的投資公司不斷推出類似產品，將客戶的資金投入到低成本的被動基金組合中。投資銀行如美銀美林 (Merrill Lynch)、摩根士坦利 (Morgan Stanley) 以及富國銀行 (Wells Fargo) 皆陸續推出機器人產品，搶攻機器人理財市場。

談論到公司的規模以及新技術帶來的機會，小摩執行長 Jamie Dimon 表示，目前推出的機器人產品僅收取一筆費用，這個價格能幫助銀行吸引更多的投資用戶，開展新的用戶市場，未來可能再推出分層定價，面向不同客群。

2018 年，全球四大會計師事務所之一安侯建業 (KPMG) 預估，直到 2020 年，全球機器人理財估值將達 5000 億美元，機器人理財所管理的資產規模將達 2.2 兆美元 (約新台幣 66 兆)，可望吹起一陣機器人理財風潮。

截至昨日收盤，小摩下跌 0.30% 至 113.01 美元。