債券天王改押寶黃金 美國經濟衰退 警鐘響起

本週以來，中東與香港的政局緊張急劇升高，投資人急急避險，黃金價格週五上漲。同時，美國科技股今日恐不再受到青睞，因為貿易戰對科技業的衝擊，已經浮現了警訊。

科技集團博通公司 (Broadcom) 股價下跌。該公司指出，由於對中國大型客戶華為的出口禁令衝擊，因而調降營收預估。

貿易緊張也讓 DoubleLine 公司執行長岡德拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，不久的將來，美國經濟衰退的可能性已增加。

外號債券天王的岡德拉克週四晚間預期，未來六個月，美國經濟衰退的機率約為 40% 至 50%。未來 12 個月，該機率則上升至 65%。他說，全球經濟面有減緩的跡象，也讓人擔憂。

此外，摩根大通分析師柯南諾維克 (Marko Kolanovic) 亦在本週發布的報告中說道，川普總統的貿易戰已讓美國企業損失了數兆美元，可能導致經濟下滑，最終將引發 "川普衰退"。

同時，摩根士丹利週四發布報告指出，該銀行廣受矚目的企業情況指數，6 月創下史上最大降幅至 13，接近 2008 年經濟下滑以來低點。

毫無疑問，要求聯準會 (Fed) 阻止經濟下滑的呼聲日益升高。岡德拉克並不預期 Fed 在下週舉行的政策會議中，會決議降息，但他指出，債券市場顯示年底前，可能降息二或三次。

至於岡德拉古將資金投資於何處，他說他當然看漲黃金，因為 Fed 降息，美元將會受創，預期美元今年將會收低。