傳印度製iPhone開始出口歐洲 未來可望逐步擴大規模

外媒報導指出，蘋果 (AAPL-US) 委託緯創在印度生產的 iPhone 6s 和 iPhone 7，已開始少量出口至歐洲，未來可望逐步擴大規模，但此事尚未獲得蘋果及緯創證實。

根據 Economic Times 報導，3 名知情人士透露，在印度政府的「印度製造」(Make in India) 政策帶動下，印度生產的 iPhone 開始對歐洲市場出口。

緯創自 2016 年起，開始在印度 Bengaluru 設廠生產 iPhone；緯創是第一家取得蘋果訂單，並於印度設廠製造 iPhone 的廠商。

2018 年，緯創開始在印度生產 iPhone 6s，iPhone 7 則是 2019 年初開始在印度生產。

報導引述 2 名消息來源說法，稱出口至歐洲市場的 iPhone，約占工廠產能的 70% 到 80%。

市場調查機構 Counterpoint Research 研究主管 Neil Shah 援引該公司數據指出，目前印度製造的 iPhone 6s 和 iPhone 7，平均月出口量，還不到 10 萬支。

受貿易戰影響，據傳蘋果已要求緯創、富士康與和碩等合作廠商，把 30% 的製造產能，移出中國。

價格偏高，又面臨中國品牌智慧型手機競爭，iPhone 在印度的銷售表現，正持續下滑；印度產業界認為，蘋果對印度的看法，正逐漸從「重要市場」轉型為「生產基地」。