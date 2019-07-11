〈日韓貿易戰〉半導體出口大跌影響 南韓7月前10日出口額縮減2.6%

由於受到半導體出口大跌影響，南韓 7 月前 10 天的出口額下滑 2.6%，顯示該國的半導體產業似乎正面臨逆風。

據南韓海關總署在週四 (11 日) 發布的一份報告顯示，南韓 7 月 1-10 日期間的出口額為 136 億美元，較去年同期的 139 億美元下跌了 2.6%。自去年 12 月以來，每月出口額均呈下跌趨勢。

其中，在這段期間內，汽車類的出口額成長 24.2%，移動通訊設備成長 18.9%，家用電器成長 54.6%。然而，船舶出口額下跌 16.9%，石油產品下跌 3.0%，而佔韓國出口總量五分之一的半導體出口額大跌了 25.0%，延續了自去年年底以來的下跌幅度。

由於數據中心和智慧型手機製造商的需求疲軟，記憶體晶片價格下跌，以及在日本限制向南韓出口用於製造半導體和顯示器的關鍵材料後，記憶體產業的前景變得更加嚴峻。

地區上來看，做為南韓貿易夥伴並占有該國總出口額近四分之一的中國地區出口仍然受到抑制，南韓對中國的出口額年減 13.2%，對歐盟和中東的出口額也分別下跌 10.5% 和 20.3%。相較之下，南韓對美國的出口成長了 11.2%，對越南成長了 14.5%，對日本成長了 16.1%。

另一方面，在 7 月 1-10 日期間，南韓整體進口額達 155 億美元，年增率 4.0%。類別上來看，晶片進口額上升 19.5%，汽車上升 22.6%，機械上升 0.3%。原油進口減少 24.4%，天然氣減少 11.2%，晶片製造設備減少 32.5%。