南美佈局再下一城！軟銀投資巴西新創Creditas逾2億美元

日本軟銀集團 (9984-JP) 週三 (9 日) 宣布，將投資巴西的信貸新創公司 Creditas 約 2.31 億美元，為該集團在拉丁美洲的佈局再下一城。

為了投資拉丁美洲的新創公司，軟銀今年 3 月宣布成立 50 億美元規模的「創新基金」(Innovation Fund)，並由公司營運長 Marcelo Claure 負責掌管，已投資企業包含哥倫比亞宅配新創 Rappi、墨西哥行動支付新創 Clip 等。

軟體銀行股價走勢 (圖：Investing.com)

軟銀在聲明中表示，由於巴西中產階級群體不斷壯大，該地漸趨完整的基礎建設與智慧手機普及率，對科技公司來說是具有發展性的潛力市場。

Creditas 成立於 2012 年，主要提供線上信貸服務，並在 2016 年轉變營運模式，允許用戶以房屋或汽車等資產進行抵押貸款。Creditas 數據顯示，自 2012 年至 2018 年期間，該公司淨收入成長接近 5 倍。

軟銀願景基金 (Softbank Vision Fund) 執行合夥人 Akshay Naheta 表示，儘管巴西信貸市場較為低落，但這樣的情況也為該地市場提供增長空間。

軟銀此前已投入約 1 億美元至巴西兩家新創企業，分別為快遞新創 Loggi 以及共享汽車平台 99，該基金的成立更加顯示軟銀對進軍拉丁美洲科技產業的野心。

軟銀願景基金執行長密斯 (Rajeev Misra) 表示，拉丁美洲對軟銀集團來說代表龐大的機會，願景基金將能夠與軟銀創新基金一起共同投資。