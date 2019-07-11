日本人口連續10年減少、在日外國人創新高！

鉅亨網編譯陳達誠 2019年7月11號13點20分

日本總務省於 10 日，公布了最新的日本人口動態調查數據。在截至 2019 年 1 月 1 日時，日本的全國總人口為 1 億 2744 萬 3563 人，較上一年減少 26 萬 3696 人。

當中，日本國籍的居民為 1 億 2477 萬 6364 人，較去年減少 43 萬 3239 人，不僅連續 10 年出現減少的情形，也是自 1968 年調查開始以來，人口減少的最大幅度。

外國國籍的居民則來到 266 萬 7199 人，較去年增加了 6.79% 或 16 萬 9543 人，也創下了有史以來新高。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

值得留意的是，去年日本的出生數，出現史上最低紀錄，只有 92 萬 1 千人。而這也是日本的出生數，連續 3 年未滿 100 萬人。更是連續第 12 年，出現了人口自然減少 (出生人數低於死亡人數) 的現象。

從年齡分布來看，14 歲以下占了 12.45% (年減 0.12%)；65 歲以上則占 28.06% (年增 0.4%)，高達兩倍以上，也凸顯出少子高齡化的問題嚴重。而 15 - 64 歲正值勞動年齡的人口，則占了 59.49% (年減 0.28%)。

以行政單位來看，只有位在首都圈的東京、埼玉、千葉、神奈川，以及沖繩這 5 個地方的人口增加。東京都年增 0.56% 或 7 萬 3205 人，在增長率及人數上都位居首位。人口往東京聚集的磁吸效應，也依舊沒有出現變化。

日本三大都會圈，東京、名古屋、關西的總人口，則是自 1975 年首度展開調查以來，頭一次出現減少的現象。共減少了 1 萬 3547 人，達 6452 萬 799 人。

注) 東京圈：東京、埼玉、千葉、神奈川。名古屋圈：岐阜、愛知、三重。關西圈：京都、大阪、兵庫、奈良。