〈日韓貿易戰〉南韓總統文在寅警告：南韓公司要有與日本長期抗爭的準備

週三南韓總統文在寅警告南韓商界領袖，與日本就重要製造材料的出口管制的對抗可能曠日持久，這引發了對兩國最新爭端可能擾亂全球供應鏈的擔憂。

週三，文在寅對三星電子、SK 集團、現代汽車和樂天集團等約 30 家公司的高層管理人員表示，他認為日本瞄準 南韓經濟以獲取政治利益。

日本上週對製造半導體和電腦顯示器所需的高度專業化產品實施限制措施，並可能將南韓從可信賴的買家名單中刪除。

「儘管做了外交努力，但我們不能排除這種狀況曠日持久的可能性， 」文在寅說道。

「我們的政府正在制定應變措施，並要求日本緊急撤回其不公平的出口限制措施， 」文在寅在首爾表示，並稱當前形勢是「前所未有的緊急情況」 。

日本已表示採取這一行動是為了確保適當的安全，並質疑其對南韓的信任。此前，法院去年裁定日本公司需要向在日本 1910 年至 1945 年殖民統治朝鮮半島期間被徵募到礦山和工廠工作的南韓人支付賠償。東京方面表示，所有索賠已經通過 1965 年一項條約解決，認為法院判決無效。

爭議已蔓延至經濟領域。過去的爭鬥基本未波及雙方的產業，但現在外界擔心這兩個主要貿易夥伴和美國盟友之間的緊張關係可能會失控。

文在寅週三提出政府將「積極支持」公司實現進口多樣化並擴大當地生產，並補充說，出口限制將體現在國會即將出台的額外預算提案中。

對於文在寅而言，這一事件利害攸關。在他的任內，經濟步履蹣跚，失業率達到了約十年未見的水平。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)