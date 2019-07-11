〈日韓貿易戰〉日收緊關鍵原料出口限制 南韓已一狀告上美國政府

南韓外交部在週四 (11 日) 表示，南韓外交部長康京和 (Kang Kyung-wha) 已經向美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 表達，日本對南韓的出口限制，此舉對於美、日、韓三方合作是「不受歡迎的」。

上週，日本經濟產業省 (METI) 宣布，將對南韓的科技材料出口實施限制，主要針對高科技材料，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓。這項針對南韓的出口限制主要是針對用在製造液晶電視與智慧型手機面板上的三種半導體材料。三星電子、SK 海力士等南韓科技大廠恐都將因此受到影響。SK 海力士向蘋果 (AAPL-US) 等公司供應晶片。

為此，南韓正在加強與美國盟友的外交對話期望能藉此扭轉出口限制。南韓外交部表示，康京和已經在週三 (10 日) 晚間致美國國務卿蓬佩奧，表示日本的貿易限制很可能不僅會對韓國公司造成損害，還可能擾亂全球供應鏈，並傷害美國企業。

在外交部的聲明中指出，康京和向美國政府「表達了相關的限制對日韓的友好關係以及美日韓三方之間的合作是不受歡迎的」。南韓政府期望日本政府能夠撤銷這項限制，以免局勢進一步的惡化。而蓬佩奧則表達了理解並同意持續合作，並且加強三方之間的溝通。

同一時間，南韓青瓦台國家安保室副主任金鉉宗 (Kim Hyun-chong) 已經於週三抵達美政府的所在地，此次行程並未在事前對外公開，金鉉宗向記者表示，他將會見白宮和國會官員，以討論包括日本出口限制在內的問題。