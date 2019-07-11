〈每日外資外匯觀點〉美元多頭期待一場空 鮑爾放鴿 七月降息降定了

美國聯準會主席在國會作證發表鴿派言論，市場對聯準會降息 50 個基點的預期再度攀升，美元指數遭受打擊，周四進一步跌破 97 整數大關，維持在 96.88 附近震盪；今晚美國將公布通膨數據，歐洲央行會議紀要也將公布，預期將再度引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

鮑爾的證詞中重申，聯準會對經濟疲軟感到擔憂，將採取適當的行動來維持經濟復甦，等於向市場發出即將降息的信號；而且令人關注的是，先前指出疲軟的通貨膨脹可能是「暫時的」，此次則改為疲軟的通貨膨脹「可能更加持久」。

BMO Capital Markets 美國利率負責人 Ian Lyngen 表示，自從 6 月 FOMC 會議暗示經濟前景黯淡以來，鮑爾的證詞突顯了對貿易和全球成長的不確定性，並確認情況變得更糟。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，鮑爾完全支持 7 月降息，並推斷 7 月以後經濟數據進一步走軟，可能意味著聯準會將在其後的會議上會有更多動作。

巴克萊銀行駐紐約通膨研究主任 MICHAEL POND 指出，鮑爾說「不確定性仍在繼續」，僅憑這一點說法就足以讓聯準會在月底降息 25 個基點，進行預防性降息。

芝加哥 Cresset 資產管理投資長 Jack Ablin 表示，七月底聯準會幾乎確定降息，但未來 12 個月降息幅度是否達到 100 個基點，仍有待觀察。

美銀美林美國利率高級策略師 Ralph Axel 強調，鮑爾的證詞中已解釋為什麼他認為降息是合理的，但市場真正關注的是到底會降息 25 個基點還是 50 個基點？而 Axex 認為降息 50 個基點對疲軟的通膨會更有效。