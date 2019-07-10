〈每日外資外匯觀點〉鮑爾國會作證 美元走高期待釋出驚喜

美國聯準會主席鮑爾周三起赴國會作證，其證詞可能透露出聯準會未來政策的風向，被投資人視為本周頭號風險事件。分析師表示，鮑爾的談話若對經濟前景較為樂觀，並打壓市場對聯準會七月激進降息的預期，美元將有望進一步走強。

芝加哥商品交易所 (CME)FedWatch 工具，聯準會降息 50 個基點的可能已從上周的 25% 驟降至 4.9%，在市場風險偏好回升下，美元自上周五連續反彈，周二美元指數一度升高到 97.6，來到 6 月 19 日以來的高點，周三亞洲盤，持續在 97.55 高檔處徘徊。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 提示聚焦鮑爾證詞的重點，應放在「如果鮑爾關注未來的風險，並在證詞中花大量時間回顧經濟放緩」，預期美元兌日圓將反轉下跌至 107.5 之下，歐元兌美元可能回升至 1.13 之上，而漲幅最大的應該是瑞郎和紐幣；但若證詞中對經濟景氣透出樂觀看法，美元將出現更強勁的反彈。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 分析師仍預期聯準會七月將降息 25 個基點，但激進降息對美元的下跌風險已減輕，短線美元應該仍會持穩走強。

加拿大皇家銀行外匯策略師 Adam Cole 表示，儘管美債殖利率大幅下跌對美元不利，但美國對其他國家的利差優勢，正在支撐市場對美元的需求。

在鮑爾周三國會作證之後，周四美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將公布 6 月政策會議紀要。BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，FOMC 的會議紀要很可能是鴿派的，但假如鮑爾保持樂觀，那麼會議紀要將被忽視。