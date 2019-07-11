Fed主席鴿派言論刺激人民幣升破6.86大關

Fed 主席鮑爾昨 (10) 日參加國會聽證時釋出鴿派訊號，美元指數急貶，一度貶破 97 大關，最終貶幅 0.41%，收在 97.0992。同時離岸人民幣匯率應聲大漲，最高升來到 1 美元兌 6.8649 人民幣，升幅 0.44%，不過在尾盤時段升幅收斂，收在 1 美元兌 6.8723 人民幣。

Fed 主席鮑爾表示貿易不確定性和對全球經濟的擔憂，似乎繼續拖累美國經濟前景。Fed 將採取「適當」行動，以維持美國經濟增長，疲弱的通膨有可能比預期更久。

在 Fed 主席鮑爾發表言論後，聯邦基金利率期貨顯示 Fed 本月降息 50 基點的機率上升至 12.5%，降息 25 基點機率為 87.5%，綜合來看，市場認為本月底 Fed 降息機率來到 100%。

而人民幣匯率在經過前一日大幅升值後，今 (11) 日再度走升，截至 10:48 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.8676 人民幣，升值 47 基點。

此外，中國外匯交易中心數據顯示，今人民幣兌美元中間價調升 179 基點，報 6.8677，前一個交易日中間價為 6.8856。

分析師認為 Fed 主席的言論短期將限制美元走升的力道，在本月底之前，除非歐洲方面出現新的貨幣政策或經濟變化，否則美元緩步震盪走貶的機率較高，但還不會出現大幅貶值，目前美元匯率開始反應 Fed 月底降息 25 基點的政策。

而人民幣走勢短期受到美元走貶影響，能保持相對強勢，同時，15 日中國將公布第二季 GDP 數據，若經濟下滑幅度不大，人民幣還能保持短期的升勢。但以中長期大方向來看，人民幣則保持區間震盪為主。不過，只要中美貿易沒有再回到負面發展，人民幣貶破 7 的機率將變小。