〈每日外資外匯觀點〉美元多頭聚焦鮑爾國會證詞前 先看布拉德怎麼說

上周公布的美國非農數據表現強勁，降低了聯準會大幅降息 50 個基點的預期，美元指數周二持續上漲至 97.4 附近，市場關注聯準會主席鮑爾周三起為期兩天的美國國會作證前的談話；而先前表態力主降息的聖路易聯準銀總裁布拉德今晚的談話，同樣引發市場高度關注。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管高於預期的就業數據已降低聯準會激進降息的預期，但通膨增速仍然低迷，殖利率出現倒掛，但今年降息的可能性並未消除。

美銀美林表示，上周的數據與經濟成長放緩相吻合，但不足以說服聯準會需要立即降息，預期鮑威爾在國會的聽證會上，將再度降溫市場對 7 月底降息的預期。

宏觀經濟研究機構 Renaissance 經濟學家 Neil Dutta 認為，聯準會多半會在七月降息，如果投資人預期聯準會今年將降息 3 次，那麼 7 月降息的幅度不致太過激進。

三菱日聯金融集團表示，就業成長的幅度仍在趨緩，仍預期聯準會七月將降息 25 個基點，但在激進降息的風險降低下，短線美元將持續穩步走堅。

摩根大通分析師指出，貿易摩擦仍是需要關注的風險，即使美、中達成協議，但在此紛擾下對企業的衝擊，仍將為全球經濟帶來更多的風險。

布朗兄弟哈里曼全球貨幣策略主管 Marc Chandler 指出，美元自布雷頓森林體係結束以來的第三次大幅上漲已經結束；而上周市場對聯準會降息過高的預期已降溫，這將有利於美元短線走強。