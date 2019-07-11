〈房產〉建商Q2大推案搶買氣 北台灣衝出3145億元案量

據市調機構統計，北台灣今（2019）年第 2 季新成屋、預售屋推案量約為 3145.86 億元，季增幅高達 64.1%，但較去年同期衰退，住展企研室經理何世昌表示，第 2 季是傳統推案旺季，案量比首季大幅成長不意外，但若與去年相比，今年意外量縮，顯示建商推案信心並沒想像中樂觀。

不過，住展預期，今年下半年推案量可望持平去年、甚至可能小幅成長，扭轉上半年推案量衰建窘境，全年推案量應能守住 1 兆元大關。

住展統計顯示，台北市今年第 2 季新建案推案放量到 804.1 億元，雖然案量比第 1 季 404 億元激增 99%，但今年上半年北市累計推案量僅 1208.2 億元，較去年同期銳減近 540 億元，幾乎少了一個「信義聯勤」的量，年減幅約 3 成。

今年以來台北市新建案供給量偏低，尤其萬華、士林、松山等區，上半年推案量不及 30 億元，市場上貨源更加稀少。由於今年第 3 季預計釋出的建案較多，因此北市供給緊俏的狀況在第 3 季可望獲得紓解。

新北市今年第 2 季新建案推案量達 1181 億元，較第 1 季大增逾 500 億元、季增幅約 78％。累計至今年上半年為止，新北市推案量來到 1845.97 億元，較去年同期減少約 147 億元、年減幅約 8％。

住展統計，今年新北市的新興重劃區仍是新建案主要聚集地，今年上半年案量最大的行政區為板橋，推案量高達約 400 億元，一個行政區案量占了全市逾 2 成。其他如汐止、中和、土城、三重、新莊與林口等區，案量都超過 100 億元以上。

累計至今年半上年為止，北台灣新成屋、預售屋推案量約為 5054.07 億元，較去年同期衰退 14.7％。其中台北市衰退幅度最大，年減幅接近 3 成。另，新竹地區年減逾 19％，桃園年減逾 8％，新北則年減約 7％ 。

何世昌認為，雖然去年來土地成交火爆，再加上「台商回流」題材滿天飛，但建商推案信心並未同步跟上，推測可能是要先囤貨押寶明年的總統了。不過，由於去年下半年推案量基期不高，再加上線上籌備中、準備開賣的指標案不少，預期今年下半年推案量可望保持與去年持平、甚至小幅度成長，扭轉上半年量衰的窘境，全年推案量應能守住 1 兆元大關。

資料來源：住展