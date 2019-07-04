〈房產〉北市上半年商辦租金漲幅已達1.5% 已超越2018全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年7月4號19點51分

辦公樓租賃需求持續強勁，頂級辦公樓已開始主導租賃市場，在市場供給緊縮下，外商商仲高力國際指出，上半年辦公樓租金平均漲幅約 1.5%，已經超越去年全年租金漲幅。

在上述市況下，台北市除民生敦北、西區之外，主要商圈辦公樓空置率均在 5% 內，其中信義區空置率更不到 4%，創史上新低紀錄。

根據高力國際調查，觀察各級辦公樓空置率變化，以頂級辦公樓的去化最為快速，2018 年第 2 季頂級辦公樓空置率還維持在 2 成以上，不過，僅一年時間，空置率不但收斂至 1 成內，甚至僅有 5.93%，因此，商辦租賃市場其實是由頂級商辦在主導。

至於，AB 級、B 級辦公樓近 1 年空置率也均呈現收斂狀態，反觀 A 及辦公樓空置率不降反升，2018 年第 2 季空置率僅 3.32%，但至 2019 年第 2 季，空置率反而擴大至 4.59%。

若以商圈區分，除民生敦化商圈空置率 7.96%、西區約 5.17% 等空置率超過 5% 外，其餘敦南、信義區、南京松江、南京東路四、五段，以及仁愛新生等商圈辦公樓空置率均在 5% 內。

高力國際指出，第 2 季辦公樓每月每坪平均租金約 1890 元，相較上季單價增加 18 元，上漲幅度約 1.2%，總計上半年租金漲幅為 1.5%，相較 2018 年全年租金幅度 1.47%，已經超越去年全年租金漲幅。若進一步分析各級辦公樓租金漲幅，其中以頂級辦公樓表現最佳，第 2 季租金上漲 2.3%，頂級辦公樓平均租金已經超過 3100 元。

此外，今年並沒有新辦公樓進入供給端，反而還因為都更效應，有近 9000 坪的辦公樓退出供給端，因此，預估今年整體辦公樓空置率可能會低於 3%，至於，2020 年則有新星興業仁愛、中壽台北學苑，以及遠雄大巨蛋等近 3.7 萬坪新增供給可能加入供給端，2021 年則預計有全球人壽希望廣場、富邦長春段以及國壽松江路等近 1.6 萬坪新增供給加入市場。

至於，整體辦公樓後市表現，高力國際認為，綜觀台北市各主要商圈，2019 年幾乎沒有任何新增供給，儘管 2020 與 2021 年等兩年合計將會有 5.2 萬坪的新增供給，但有 66% 都為業主自用，可供應市場需求的物件更為有限，供給緊縮的狀態持續中。