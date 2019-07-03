〈房產〉全台Q2土地交易量再攀高 今年將突破2000億元衝新高

在全台中央及地方政府積極釋出土地，且建商為主的買盤進場布局購地，助長土地交易動能，外商商仲業者統計，今年上半年全台土地交易量已達 1431 億元，最受矚目的為北市信義計畫區 D3 土地交易案，估今年全年交易金額，將突破 2000 億元的歷史新高。今年第 2 季前 10 大土地交易案中，台南占比高達 107 億元。

戴德梁行統計，2019 年第 2 季全台土地交易量為 808 億元，其中，公有地標售達 437 億元，對比 2018 年同季成長逾 7 成，累計上半年全台土地交易量已達 1431 億元，超過去 (2018) 年前 3 季土地交易量，同時，也突破 1287 億元的 10 年均線；預估今年全台土地交易量可望輕易越過 2000 億元的歷史新高。

戴德梁行分析，今年第 2 季土地交易，除全台「最貴停車場」信義計畫區 D3 土地由元利建設集團總裁林敏雄，以 112.6 億元價格得標，前十大交易案有 4 宗集中在台南的高鐵台南站區及台南平實、永康等重劃區，交易金額占前 10 大交易金額 3 成約達 107 億元。

戴德梁行強調，今年第 2 季前 10 大土地所有權交易，買方清一色為建商，且土地屬性非商即住，少見的大面積公有地釋出及具有發展前景，吸引建商搶標；同時，開發商溢價購地頗有藉新推案的創價來帶動現有餘屋價格的期待。