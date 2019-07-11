任天堂發表新款Switch Lite主機9月20日上市、股價上揚！

日本任天堂 (7974-JP) 在 10 日時表示，該公司將推出主力遊戲機種「Nintendo Switch」的新款小型版，手提模式專用的「Nintendo Switch Lite」。預計在今年 9 月 20 日時上市。

(圖片：Investing.com)

目前在任天堂台灣官方網站已出現相關資訊，Nintendo Switch Lite 在台灣的含稅建議售價為新台幣 6180 元，主機顏色有黃色、灰色及藍綠色 3 種選擇。

(圖片：翻攝自任天堂官網)

有別於目前市場上，在 2017 年 3 月上市的 Nintendo Switch，新款的 Nintendo Switch Lite 是「手提模式」專用機型，沒有現行款 Nintendo Switch 的「TV 模式」及「桌上模式」，因此也不支援「Nintendo Switch 底座」。遊戲控制手把採固定式設計，不像現行機種的「Joy-Con」手把，可與遊戲主機分離使用，也沒有 HD 震動功能及動感 IR 照相機。

(圖片：翻攝自任天堂官網)

另外新款的 Nintendo Switch Lite 雖不支援電視輸出，主機螢幕也只有 5.5 吋 (現行款 Switch 為 6.2 吋)，但是螢幕解析度相同 (1280X720 像素)，體積也較小，重量也較輕 (275 公克 VS 398 公克)。電池的持續時間也較現行款平均多出半小時，可達 3 – 7 個小時。是一款針對經常攜帶外出遊玩的玩家們所設計的主機。

今 (11) 日任天堂股價也出現了慶祝行情，上午開盤後一度上揚近 4.5%。而在日本時間 11 日上午 11 點前，上漲 3.7% 或 1480 日圓，股價來到 41480 日圓水準。