日收緊半導體出口限制！南韓反擊稱已違反了WTO規定

日本經濟產業省 (METI) 在週一 (1 日) 宣布，將對南韓的科技材料出口實施限制，主要針對高科技材料，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓。南韓高管則回應表示，日本當局作法已違反世界貿易組織 (WTO) 的規定。

南韓最高法院在去年完成審議，裁定日本企業須對二戰時期強徵南韓勞工進行賠償，同時凍結日本企業資產。日本當局要求協商未果，日本當局便決議對南韓採購日本半導體材料方面施加限制。相關的出口管制預計將於 7 月 4 日起開始生效。

對此，南韓產業通商資源部資深官員朴泰聖 (Park Tae-sung) 在週一表示，日本收緊對韓國科技材料出口的限制已經違反了 WTO 的規定，南韓政府將會予以嚴正的回應。南韓財政部也已經召開會議來討論日本所提出的這項決定。

朴泰聖在接受採訪時表示：「根據 WTO 協議來看，日本對南韓的出口管制措施在原則上是被禁止的措施。對於日本政府所宣布的這項決定，我們感到很遺憾。」

這項針對南韓的出口限制主要是針對用在製造液晶電視與智慧型手機面板上的三種半導體材料。報導中認為，三星電子、SK 海力士等南韓科技大廠恐都將因此受到影響。不過也有分析師認為，三星電子和 SK 海力士所受的衝擊比較有限，因這些公司目前的 DRAM 和 NAND 的庫存水位仍維持在高點。

南韓媒體譴責日本當局的做法有違自身秉持的自由貿易主張，不過日本政府卻認為南韓法院的裁決已經明顯損及兩國關係，日本當局必須採取必要的反制措施。