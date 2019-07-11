歐股盤前─鮑爾證詞強化降息預期 指數期貨走揚

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前赴眾議院金融服務委員會作證，並稱 Fed 將採取適當行動，維持經濟擴張；該消息強化了降息預期，今 (11) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 30 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.11%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.20%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.26%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.33%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.12%，深證成指下跌 0.0069%；南韓 Kospi 指數上漲 1.34%，日經 225 指數上漲 0.51%；台股收漲 44.94 點，至 10843.42 點。

鮑爾的證詞，使降息預期升溫，昨日美股收高，標普 500 指數盤中一度漲破 3000 點，為史上首見，道瓊指數亦改寫盤中新高，那斯達克指數則創下收盤新高。

週三道瓊工業指數收漲 76.71 點 (0.29%)，至 26860.2 點；標普 500 指數收漲 13.44 點 (0.45%)，至 2993.07 點；那斯達克指數收漲 60.80 點 (0.75%)，至 8202.53 點。

鮑爾昨日於眾議院作證時指出，貿易緊張情勢造成的不確定性，以及對全球經濟的疑慮，持續抑制美國經濟展望，通膨壓力依舊微弱。

鮑爾表示，經濟前景面臨不確定性，各地企業投資明顯趨緩，Fed 已準備好隨時採取適當行動，維持美國史上延續最久的經濟擴張。

鮑爾週四將赴參議院作證，Fed 週三公布的 6 月會議紀錄顯示，多名決策官員認為，應藉由降息，減緩貿易戰對美國經濟的影響，並將通膨率推升至 2% 的目標。

歐盟執委會 (European Commission) 日前發布最新數據，將 2020 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 預測值下修至 1.4%、通膨率下調至 1.3%；市場對歐洲央行 (ECB) 採取降息、量化寬鬆 (QE) 政策的預期，也隨之升溫。

歐盟執委會稱，對 2019 下半年經濟回溫的希望，正逐漸消退，美中貿易戰延燒、全球貿易下滑，以及英國脫歐等因素，都對脆弱的經濟情勢，帶來威脅。

另一方面，法國研議向科技企業徵收「數位服務稅」，為了解該計畫是否會傷害美國科技公司，美國政府宣布，將對此事啟動「301 調查」。

由於「301 調查」，正是美國總川普用以認定中國竊取美國智慧財產，並對其實施報復性關稅的工具；因此，外界擔憂，本次調查結果，恐引發美法之間的貿易爭端。