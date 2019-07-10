美印關稅戰再升級？川普警告：不再接受印度對美產品課徵關稅

美國總統川普週二 (9 日) 表示，美國將不再接受印度激進的關稅制度，引發美印關稅戰將再度升級的疑慮。

美國總統川普週二 (9 日) 推文表示，印度長期以來一直將對美國產品加徵關稅，我們不再接受！川普此舉暗示可能對印度進口產品祭出新關稅，受此消息影響，iShares MSCI 印度 ETF (INDA) 在盤前應聲下挫逾 1%。

美國總統川普推文表示，受夠印度長期對美產品課徵關稅。(圖片：翻攝川普推特)

6 月 5 日起，美國總統川普排除印度的優惠貿易待遇，將印度從「普遍性優惠關稅制度 」(普惠制；GSP) 夥伴名單中除名，結束了印度特定產品「免稅」輸美的優惠貿易待遇。

6 月中旬印度政府給予反擊，宣布向 28 項美輸印商品加徵報復性關稅，最高稅率高達 120%，美印關稅戰隨即進入白熱化階段！

事實上，印度企圖擺脫美國亞太戰略的附庸地位，在貿易、採購武器及伊朗石油等多項議題上與美國仍存有分歧。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 連任後，不顧美國白宮反對，決定持續購買俄羅斯 S-400 防空飛彈系統，這著實觸動美國敏感神經。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 上月底訪問印度為首等多個亞太國家，他表示：「 我們通知包括印度在內的所有國家，如果印度與俄羅斯開展合作，即可能《通過制裁對抗美國對手法案》遭到制裁。」

市場人士表示，這些制裁也許正體現在美印關稅議題上。