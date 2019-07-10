Fed主席鮑爾說出重話：Fed準備採取行動

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三說，貿易緊張造成的不確定性及全球經濟成長減緩，使得美國經濟受到壓力。他再度承諾，央行將視需要，採取行動，支撑經濟。

鮑爾在為國會準備好的講稿中說道：「貿易緊張帶來的不確定性，及對全球經濟的擔憂，持續對美國經濟展望，構成壓力。」

他重申 Fed 於 6 月會議後，所傳達的訊息：「貿易及全球經濟健康的不確定性，是推升不確定性的亂流。」

這位 Fed 主席說，第二季 GDP 成長，似乎已較第一季的 3.1% 成長率有所減緩，企業投資明顯下降，為主要拖累。

「這些擔憂可能是近來調查中，企業信心下降的原因，也可能開始影響到即將公布的經濟數據，」他說。

「Fed 將密切注意情況發展，也將採取適當行動，讓經濟擴張持續，」鮑爾說。

鮑爾在為週三稍後於眾院金融服務委員會進行聽證會準備的講稿中，並未提及 6 月新增就業人數強勁成長，也未提及中美官員在 G20 高峰會上達成的貿易休兵。有經濟學家認為，過去幾週的發展，顯示美國經濟的道路，較 Fed 於 6 月中的認知，更為穩固。

Cornerstone 公司分析師 Robert Perli 說，若鮑爾的談話包含承諾採取適當行動，則今年某時降息，仍可確定。

Fed 官員定於 7 月 30 至 31 日舉行政策會議，市場已反應 Fed 將降息 25 基點。