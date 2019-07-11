關稅戰恐轟向法國！川普下令嚴查法國的科技巨頭課稅計劃

美國總統川普發布調查令，將嚴查法國可能即將通過的科技公司徵稅計畫，這可能將導致美國對法國展開新的關稅戰或其他貿易限制。

根據外電報導，川普的這項命令，在美國時間週三 (10 日) 的下午發佈，將給予貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 一年的時間，調查法國的徵稅計畫，是否損傷美國的科技公司，並提出美國方面的進一步對策。

Robert Lighthizer 針對這項稅法表示，美國非常擔心法國國會即將通過的「數位服務稅」 (digital services tax)，將會嚴重打擊美國科技公司，並受到不平等的待遇。

法國財務部長 Bruno Le Maire 在 3 月份時表示，若對大型的科技公司徵收數位服務稅 3%，每年將可以貢獻國家約 5 億歐元 (約 5.63 億美元)。

這項法案針對在網路廣告等數位服務上，全球營收超過 7.5 億歐元的企業徵收數位服務稅，大約 30 家左右的大型科技公司將受到影響，包括 Google、Facebook 等美國的公司，其他還有來自中國、德國、英國的幾家公司。

美國 301 條款 (Section 301) 針對稅收是否造成不公平貿易進行調查。先前也曾針對歐洲大型商用客機補貼與中國貿易等進行過調查。

美國參議院多數議員對這項調查令表示認同，認為法國和其他歐洲國家欲通過數位服務稅，根本是在實行保護主義，特別是瞄準美國的公司進行不公平待遇，將傷害美國就業與經濟。

參議院的財政委員會主席 Chuck Grassley 呼籲，包括法國等歐洲其他國家，應放棄這樣單方面的針對行動，美國就不需要做出關稅提高或制裁等相對應的行動。

法國這項數位服務稅已獲法國國民議會採納，預計周四 (11 日) 將在法國參議院進行投票。