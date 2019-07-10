長期投資，為什麼別只買高收益債？

投資的世界充滿各式各樣的商品，從風險性資產的股票、高收益債券、新興市場債券、不動產投資信託，到避險性質較強的政府債券與黃金，每種資產都有適合的投資時期，沒有單一類別可以永遠表現稱霸。儘管高收益債券確實是高報酬加上低波動的優異選擇（由於美國高收益債券指數編纂時間較久，本文因此以其為主要回測依據），但若能加上其他屬性不同的資產，將提供投資人更為優異的風險調整後報酬。

1. 相較股市，高收益債券似乎是更好選擇

高收益債券擁有低波動高報酬的特色

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 美國、MSCI 世界與美銀美林美國高收益債券指數；資料期間: 1986-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

很多投資人都會聽過高收益債券 CP 值高於股票的說法，但實際情況如何？從 1986 年以來，若投資人於任何月份進場，並持有 5 年，美國高收益債券的平均年化報酬率為 8.6%，介於美國股票與已開發國家股票的 9.7% 至 7.1% 間。美國高收益債券的標準差與上漲機率分別為 3.9% 與 98%，雙雙優於美國股票與已開發國家股票，經由風險調整後的報酬率也最佳（平均報酬率 / 標準差為 2.2 倍）。若將投資時間拉長至 10 年，美國高收益債券的標準差進一步降低至 2.2%，風險調整後報酬更為亮眼。

2. 好資產不代表不會大跌

比較完美國高收益債券、美國股票與已開發國家股票表現後，美國高收益債券確實更有吸引力，但並不代表美國高收益債券就是唯一選擇，只持有美國高收益債券依然有風險。受到新興市場債券編纂時間較晚影響，1991 年至 2019 年期間，美國高收益債券經歷過兩次較大規模的下跌，分別是 2002 年 4 月至 2002 年 7 月與 2008 年 5 月至 2008 年 11 月，美國高收益債券加計配息後的總報酬分別下跌 12% 與 32.5%，但若投資人將資產分散配置於美國高收益債券、新興市場債券與美國公債，下跌幅度將縮窄至 4.6% 與 13.9%。

分散配置，降低單一事件衝擊影響

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債券、新興市場債券與美國公債指數；資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 資產配置仍是更好答案

分散配置的表現優於單一持有美高收

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國高收益債券、新興市場債券與美國公債指數；資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

看到分散配置後的較低跌幅後，下個問題便是平均報酬率會因此下降嗎？同樣從 1991 年至 2019 年期間，美國高收益債券滾動 5 年與 10 年平均年化報酬率為 6% 與 5.4%（由於回測時間不同，因此此處平均報酬率與第一段的報酬率有差距），分散配置的 5 年與 10 年平均年化報酬率則分別提高至 6.1% 與 7.9%；標準差的部份，分散配置的 5 年與 10 年標準差只有 2.4% 與 1.2%，雙雙低於美國高收益債券的 3.4% 與 1.3%。分散配置非但沒有帶來更差的績效，反而提供了波動更低且平均表現更佳的結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

加上新興市場債與公債，讓你的高收債如虎添翼

以報酬率與波動度的角度來看，高收益債券基金確實提供投資人更優異的表現。但若能同時加上新興市場債券基金與美國公債基金，投資組合績效將更上一層樓。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

>> 鋒裕匯理新興市場債券 A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 摩根基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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