【保德信投信】佈局債市 首選印度債

上周印度財長希塔菈曼（Nirmala Sitharaman）公布 2019-2020 年度財政預算案，帶動印度債市匯市走強。保德信投信表示，觀察本次財政預算案可望刺激經濟增長、創造就業，達到莫迪先前所提出印度 GDP 成長兩倍計畫。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，莫迪總理政策藍圖即是希望在 2025 財年達到 5 兆美元，GDP 成長兩倍，預估每年經濟成長率為 8%。觀察其預算要點，印度政府將會嚴守財政紀律，將財政赤字占 GDP 控制在 3.3%，低於 2 月份選舉前時所訂的臨時目標 3.4%，以及市場預期的 3.5%，因此近期盧比走揚。

此外，印度政府計畫未來將發行印度政府主權美元債。張世東指出，這將創下印度史上首例，過去印度國債僅在國內融資，由於預期國內發債供給將減少，因此上周五印度十年國債殖利率下跌至 6.70%。在則，印度政府將增加基礎建設投資，未來 5 年內投資 100 兆盧比 (約 1.44 兆美元)，同時將 12.5 萬公里道路升級，並且將於 2018 至 2030 年投入 7 千億美元鐵路基礎設施。

吸引外資方面，印度將放寬單一品牌外資零組件採購，印度對單一品牌零售業要求必須有 30% 在印度本地採購規定，這將有助於跨國企業至印度投資，並且設立單一品牌零售店；同時印度政府提供電動車業者多向稅務優惠，包括免除部分電動車零件的進口稅，以及對貸款購買電動車的消費者提供減稅電動車貨物及服務稅 GST 將從 12% 降至 5%，張世東預期，印度政府稅收優惠，可望吸引生產先進科技產品的全球企業來印度設廠，例如鋰電池及太陽能充電基礎設施。

在貿易戰情勢下，印度順勢掌握戰略地位，努力吸引外資投入。根據業界傳出，因應各地關稅貿易戰，蘋果要求鴻海集團 8 月起在印度組裝今年最新款 iPhone，初期將以內銷印度為主，今年內不排除將七至八成由印度組裝之 iPhone 外銷全球。張世東看好印度長線投資價值，由於印度債券擁有高殖利率優勢，結合優質評等企業債券，可提高印度債券投資組合效益，掌握資產優質成長的投資契機。 (資料來源：2019/07，保德信投信整理)

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