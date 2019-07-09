成本優勢 世界銀行：中國高鐵發展稱冠之因

昨 (8) 日，世界銀行發布研究報告，指出中國高鐵的發展經驗值得別國借鑒。憑藉設計和程序標準化，中國建設高鐵成本約為其他國家建設成本的 2/3。

報告中提到，中國自 2008 年以來高鐵營運里程已超過 2.9 萬公里，遠超過世界其他國家高鐵營運里程總和，且中國高鐵網已能串連起中國各主要城市間的交通運輸。以動車來說，2007 年中國動車全年運行 4000 萬公里，這一數字到 2017 年已經超過 10 億公里。

從票價來看，與世界各國高速鐵路票價相比，中國高鐵票價是最低的。中國高鐵二等票價每人每公里人民幣 0.46 元，頭等座每人每公里人民幣 0.74 元。這售價使中國高鐵在 1200 公里距離內，比汽車和飛機更具競爭優勢。

反觀國外，法國高鐵每人每公里售價為人民幣 1.65 元～人民幣 2.13 元間；德國為人民幣 2.34 元；日本為人民幣 2 元～人民幣 2.13 元，這意味著中國高鐵票價是外國票價的 1/4～1/5。即便中國高鐵票價略有調漲，但與其他國家相比，票價仍相對平穩。

中國高鐵票價低的因素之一就是建設成本大幅低於其他國家。該報告內容指出，中國高速鐵路網的建設成本為平均每公里 1700 萬美元～2100 萬美元，約為其他國家建設成本的 2/3。

另一方面，中國高鐵乘客密度較高，以上海 - 北京線來看，密度已超過每年 5000 萬乘客。整體而言，高鐵平均乘客密集程度已從 2009 年的每年 1000 萬人次，上漲至 2017 年的 2300 萬人次。

(資料來源: 中國鐵路總公司)

雖然這比不上東京 - 大阪線每年 9500 萬人次的客運量，但世界銀行計算，中國高鐵的運量已足以抵消列車的維修費用。

此外，中國鐵路建設成本相對低廉，世界銀行預計中國高鐵網路的投資報酬率為 8%，遠高於其他多數國家大型基礎設施投資項目的資金機會成本。