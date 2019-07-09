狂賣地 陸土地出讓金上半年創下同期新高

中國土地拍賣市場今年回春，根據中指研究院數據顯示，2019 年上半年，中國 300 個城市土地出讓金額達人民幣 2.25 兆元，年增 16%，創下同期新高。

不過一、二線城市與三、四線成市表現則有明顯差異。上半年中國土地出讓金：

一線城市人民幣 2496 億元，年增 36%。

二線城市人民幣 1.26 兆元，年增 26%。

三、四線城市人民幣 7433 億元，年減 3 %。

(圖: 招商證券) 中國三、四線城市今年各月上下旬土地出讓金趨勢

除了土地出讓金好壞差異大外，中國三、四線城市的土地流拍率也明顯超出一、二線城市。今年上半年：

一線城市拍賣 285 筆土地，成交 263 筆，流拍率 7.7%。

二線城市則拍賣 4671 筆土地，成交 4076 筆，流拍率 12.7%。

三、四線城市則拍賣 8299 筆土地，成交 6830 筆，流拍率 17.7%。

此外，中國三、四線城市的土地溢價率也在下降。今年上半年土地平均溢價率：

一線城市達 12%，比去年同期上漲 1 個百分點。

二線城市達 19%，比去年同期上漲 2 個百分點。

三、四線城市達 20%，比去年同期下降 7 個百分點。

業內人士指出，三、四線土地市場表現疲弱，主要是因為其新屋市場從去年下半年已經開始降溫，這些城市買屋需求數量有限，只靠大城市的外溢需求和返鄉置業，無法長時間維持市場熱度，再加上今年棚改計劃開工量大幅下挫 50%，加深這調整趨勢。

此外，受到融資環境放鬆的影響，今年上半年中國房市出現反彈。同時，根據普益標準數據顯示，2019 年上半年，投入房地產領域信託產品共計發行 2954 檔，比重 39.43%，募集規模達到人民幣 4531.94 億元，其投資金額居集合信託五大投入產業之首。

資金過度流入房地產市場，已違背「住房不炒」政策，中國銀保監會表示正在加強房地產信託領域風險控制，並限制房地產領域信託產品發行。

中國中信證券表示，中國房地產開發投資成長與房地產開發資金來源成長走勢相當，而房地產開發投資成長與房地產開發資金來源成長的轉折點時間相差約 6 個月。因此，主管機關第二季開始慢慢緊縮的房地產融資條件可能會在第三季底，第四季初反應在房地產開發投資上。