基建利多 今年中國鐵路投資人民幣8500億元創新高

根據日媒報導，中國已經確定將 2019 年的鐵路建設投資規模提升到人民幣 8500 億元，創下史上新高，去年則為人民幣 8028 億元。依照中國鐵路總公司近期公布的年度建設計劃，2019 年新開工鐵路里程預計達到 6800 公里，比 2018 年成長 45%。

資料來源: 中國鐵總

鐵路投資中，高鐵部份 2019 年開工里程將控制在 3200 公里，年減約 20%，去年則在 4100 公里。雖然公里數下滑，但由於穿越山區，及多隧道的重慶至昆明高速鐵路即將開工，因此投資金額預估會大幅成長。

此外，新開工的高鐵路線還包括連接湖南、江西兩地，及川渝之間的鐵路，以及連接雄安新區和河南商丘之間的高速鐵路。

資料來源: 中國鐵總

過去 10 年來，中國高鐵在吸取德國、日本等已開發國家的技術後，中國高鐵在網路布建、科技創新、產業化能力等方面有著驚人的成長。2018 年底，中國已通車營運的高速鐵路近 3 萬公里，以「四縱四橫」為骨幹的高速鐵路網路已基本成型。

這是世界上規模最大的高鐵網路，涵蓋中國除了西藏外的所有省、自治區、直轄市和香港特別行政區，而已開始興建的川藏鐵路將成為連接西藏地區與中國西南地區高速鐵路的重要幹道。

此外，中國也積極將自身鐵路技術出口到全球各地，不光只有一帶一路沿線國家，歐美很多地區都採用中國鐵路技術。目前，中國中車的高速列車裝備製造能力全球排名第一，以中國中鐵和中國鐵建為代表的高速鐵路建設能力也在世界首屈一指。

日前鉅亨網也報導過歐盟兩大交通業巨頭德國西門子和法國阿爾斯通計劃合併，以對抗中國中車的步步進逼。

不過，即使中國鐵路發展在國際上已經占有絕對領先優勢，但近期已經面臨到跟華為同樣的問題。美國華盛頓郵報曾指出，中國中車以低價競標華盛頓 DC 的地鐵標案，動機不單純。

該媒體指出，由於該標案地點敏感，再加上中國中車為中國國營企業，因此中國中車很可能在交付的列車上安裝監聽設備。相關標案已受到美國國會、國防部等政府組織關切，而華府地鐵當局已著手修改規定，要求得標者須符合更嚴格的資安防護等要求。