蘋果拖累科技股 美股開盤道瓊跌近160點

蘋果 (AAPL-US) 股票評級遭券商下調至「賣出」，今 (8) 日美股開盤，蘋果股價走跌，拖累科技股表現，三大指數皆下挫，道瓊跌近 160 點。

台北時間週一晚間 9 點 47 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 159.94 點 (0.59%)，標普 500 指數下跌 17.84 點 (0.60%)，那斯達克指數下跌 78.28 點 (0.96%)。

在此同時，蘋果股價下跌逾 2.5%，美光 (MU-US) 下跌 0.38%，應用材料 (AMAT-US) 跌逾 1.5%。

根據 CNBC 報導，券商 Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 在最新報告中寫道，iPhone 銷售表現恐令人失望，iPad 銷售也可能在 2019 下半年開始趨緩，其他產品則無力拉抬整體營收成長。

Jun Zhang 認為，蘋果的營運情形，恐在未來 6 至 12 個月內嚴重惡化，故將其股票評級從「中性」下調至「賣出」，但未來 12 個月目標價，仍維持在 150 美元。

美國 6 月非農就業報告較預期強勁，淡化了市場對聯準會 (Fed) 降息的預期；美國勞工部資料顯示，6 月非農就業新增人數為 22 萬 4000 人，高於經濟學家預估的 16 萬 5000 人；失業率為 3.7%，較預估值高出 0.1 個百分點；6 月平均時薪年增 3.1%，略低於預期 (3.2%)；勞動參與率從 62.8%，升至 62.9%。

美中重啟貿易談判，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 透露，美國貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，已和中方主談人、中國國務院副總理劉鶴通了電話，將安排更多會談。

庫德洛稱，面對面會談可望於近期發生，但「如果你想要 (貿易協議) 品質，就不能拚速度」，貿易磋商沒有時間表。